Stop al programma, la Rai ferma la trasmissione. Il retroscena

“I Fatti Vostri”, programma condotto da Giancarlo Magalli, non è andato in onda nell’appuntamento odierno: i retroscena dell’inaspettata decisione della Rai

Giancarlo Magalli e Samanta Togni, conduttori del programma “I Fatti Vostri“, non hanno tenuto compagnia ai telespettatori quest’oggi. Il format, in onda durante la fascia mattutina di Rai 2, viene solitamente trasmesso prima del tg delle 13.00. Tuttavia, la diretta del 14 gennaio non c’è stata, a seguito di un cambio di palinsesto deciso dalla Rai.

Il pubblico, a fronte del ritardo de “I Fatti Vostri”, è stato avvertito mezz’ora dopo l’orario consueto. Tra le voci che spiegherebbero la decisione della Rai, la positività al Covid di Simona Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, format che viene registrato nei medesimi studi. Magalli ha in seguito chiarito la questione attraverso un comunicato su Facebook.

I Fatti Vostri, la Rai blocca la trasmissione: svelati i motivi

Nella fascia oraria che va dalle 11.00 alle 13.00, gli spettatori di Rai 2 attendono con trepidazione la diretta de “I Fatti Vostri”, programma condotto da Giancarlo Magalli e Samanta Togni. Quest’oggi, a fronte di un ritardo di oltre mezz’ora, il pubblico ha dovuto far a meno dei suoi beniamini: al posto del format, infatti, è stato trasmesso il film “Amore tra i Fiordi – Cuori di Ghiaccio“.

Gli affezionati al programma hanno immediatamente ricondotto il cambio di palinsesto ad un caso di coronavirus nel cast. Del resto, anche Simona Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, ha guidato la puntata odierna da casa, dopo essere risultata positiva. Ed è noto a tutti che il programma della Bortone viene registrato negli stessi studi televisivi di quello di Magalli.

Il presentatore, attraverso un annuncio su Facebook, ha cercato di chiarire la situazione. “A causa di un cambio di palinsesto il programma I Fatti Vostri non andrà in onda. Se lo avessimo saputo vi avremmo avvertiti. Sciopero improvviso“. A quanto sembra, è lo sciopero dei dipendenti della Rai la vera causa del mancato appuntamento di oggi.

Nessun problema relativo alla sanificazione dei locali, stando alle parole del conduttore. Quest’ultimo ha anche rassicurato gli affezionati del programma, specificando che andrà nuovamente in onda a partire da domani.