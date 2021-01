Un Posto al Sole anticipazioni 14 gennaio: Serena in pericolo. Dopo quello che è successo a Filippo e Leonardo, i rapitori hanno chiesto un riscatto alla famiglia: come succederà?

Leonardo e Filippo hanno davvero bisogno di aiuto dopo essere stati rapiti. Leonardo è in condizioni critiche e Filippo decide di coinvolgere Serena, di chiamarla e di chiederle aiuto. Sul luogo del rapimento arriva in modo del tutto casuale Lara, che intuisce la grave condizione in cui si ritrovano i suoi uomini. Roberto nel frattempo vuole attuare un piano senza prima confrontarsi con la famiglia e questo potrebbe creare delle complicazioni.

Un Posto al Sole, Vittorio affronta Alex

Vittorio si è comportato da bambino, concentrando tutta l’attenzione su se stesso, e così facendo ha trascurato Alex e il suo talento. La sua ragazza ha rifiutato la proposta di lavoro di Madrid, non essendo riuscita a parlare con Vittorio, però ora comincia ad avere dei dubbi sulla sua scelta. Alex ha una creatività fuori dalla norma, Vittorio torna sui suoi passi e decide di affrontarla una volta e per tutte per convincerla a partire.

Salvatore è furioso con Bruno che sembra in tutti i modi di evitare di invitarlo nella propria casa, e si sfoga con Mariella per questa situazione. Alberto intanto ha ricevuto un ultimatum da Clara, e per questo si rifugia da Barbara che lo accoglie in casa propria.