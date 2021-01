Ursula Corberò, gli auguri speciali di Tokyo sciolgono il cuore – FOTO

Ursula Corberò, la popolarissima Tokyo de La Casa di Carta, in una veste più dolce e romantica del solito: la dedica e gli auguri speciali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

Negli ultimi anni, ha guadagnato notorietà a livello planetario con la sua interpretazione nella popolare serie Netflix ‘La Casa di Carta’. Una protagonista accattivante e dal fascino super seducente. Parliamo di ‘Tokyo’, ossia Ursula Corberò. L’attrice spagnola ha letteralmente fatto sognare milioni di fan, tutti in attesa, ora, della quinta e definitiva stagione della serie di grandissimo successo in tutto il mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ursula Corbero, Tokyo mostra il suo dietro e lo spettacolo è assicurato – FOTO

Ursula Corberò e gli auguri al suo fidanzato, un buon compleanno speciale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Úrsula Corberó, il look total black in pelle di Tokyo fa sognare i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

Fuori dal set, Ursula non è fidanzata con ‘Rio’, ma con l’attore argentino Chino Darin, che oggi ha compiuto 32 anni. I due stanno insieme dal 2016, da quando si sono conosciuti sul set dello show televisivo ‘L’Ambasciata’. Una relazione che va avanti a gonfie vele e in questa giornata Ursula coglie l’occasione per una dedica particolare. Un post di auguri su Instagram con una serie di foto e video che ritraggono Chino insieme a lei, oppure in pose ironiche e divertenti (spesso addormentato, infatti lei lo chiama ‘dormiglione’).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

Un’occasione per scoprire un lato di Ursula molto più dolce e tenero rispetto al vulcanico e spregiudicato personaggio che impersona sul set de ‘La Casa di Carta’.