Uno scatto inedito pubblicato da Vanessa Incontrada decreta il suo ritorno su Instagram, accolto da commenti di affetto e ammirazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Una delle donne più amate della televisione che grazie alla sua simpatia e naturalezza riesce costantemente a trovare una connessione con il pubblico. Per questo motivo non stupisce l’amore dimostrato dai fan per il ritorno di Vanessa Incontrada su Instagram. Il suo ultimo post risaliva a poco prima di Natale, quando annunciò di essere pronta a dedicarsi al relax. Dopo un mese ecco un nuovo scatto postato dall’attrice che mostra tutta la sua naturale bellezza.

LEGGI ANCHE -> Mara Venier a 20 anni l’avete mai vista? Il post favoloso

Con o senza trucco, Vanessa Incontrada incanta tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

LEGGI ANCHE -> Valentina Ferragni in stile Chiara: “Pink Uniform”, pazzesca

Un trucco leggero, un accenno di sorriso e occhi alla camera. Vanessa Incontrada ha voluto mandare un bacio al suo pubblico che ha risposto con grande entusiasmo. “Ci sei mancata“, “Bellissima e simpaticissima, la tua risata è uno spettacolo“, “Che bello rivederti“, sono solo alcuni dei numerosi commenti lasciati sotto la sua foto che ha riscosso ,neanche a dirlo, un grande successo.

Mentre Vanessa Incontrada è impegnata a portare avanti numerosi progetti che la vedranno coinvolta i suoi fan non vedono l’ora di rivederla sullo schermo. Attraverso le storie di Instagram l’attrice tiene aggiornati i suoi followers, riprendendosi in momenti di pausa sul set del suo prossimo lavoro. Nel frattempo non si sono completamente spente le voci che la vedrebbero affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo. La presentatrice potrebbe fargli da spalla in una serata, o in più di una. Per il momento tuttavia ancora nessuna conferma ufficiale, sebbene il pubblico abbia fortemente gradito questa possibilità.

Vanessa Incontrada è un’artista completa, che si destreggia egregiamente tra set cinematografici e televisivi. Il suo mostrarsi in maniera onesta è uno degli aspetti che il pubblico ama di più e la sua battaglia per l’accettazione della propria persona e della propria fisicità l’ha resa agli occhi delle persone ancora più reale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Non avere paura di apparire così come si è, anche attraverso i social media, è un altro aspetto che le persone continuano ad apprezzare di lei. Il responso che ottiene ogni qualvolta decida di pubblicare una foto ne è la prova tangente.