Adriana Volpe, backstage on fire con leggings aderenti: strepitosa – VIDEO

Adriana Volpe rinnova la sua bellezza in anteprima, con leggings aderenti e un fisico mozzafiato: i fan sognano il suo ritorno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Proseguono nel segno di un’invidiabile sensualità, i preparativi per la prossima kermesse su tv8 di Adriana Volpe. La presentatrice ed ex modella di Trento è in procinto di vestire i panni di “comandante” al timone di “Ogni Mattina”, prossimamente in diretta televisiva.

Il programma aveva conosciuto una forte “battuta d’arresto” a causa della pandemia da Covid-19, che aveva frenato anche le ambizioni e quel sorriso “pungente” e caratteristico che solo una celebrità come Adriana poteva regalare.

Gli spettatori ne hanno davvero bisogno in questo periodo e lei sta facendo di tutto per non farsi trovare impreparata. Si tratta anche di un momento di rinnovamento per lei, delusa dal “fuori onda” matrimoniale con Roberto Parli. I due non se le sono mandati a dire, compromettendo il loro rapporto sentimentale. La bella e bionda presentatrice era uscita allo scoperto, facendo perno sull’inconsistenza e l’assenteismo in qualità di marito e padre di famiglia. Ma ora, intorno a lei c’è tutta l’aria di un rinnovarsi e riprendersi finalmente la scena

LEGGI ANCHE —–> Maria Pia Calzone, “Donna Imma” senza veli sul letto, stupenda – FOTO

Adriana Volpe, operazione rinnovo di bellezza: “Ci vediamo presto…”