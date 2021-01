Alessandra Amoroso e la confessione choc: cosa è accaduto prima di Amici

Alessandra Amoroso sorprende tutti con una confessione choc: siete a conoscenza di ciò che stava per accadere prima dell’ingresso ad Amici?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

E’ stata la vincitrice di Amici 2009, ed è tutt’oggi una delle cantanti maggiormente apprezzate del panorama artistico italiano. Alessandra Amoroso, che ha di recente debuttato in un duetto con l’amica Emma Marrone, ha fatto una rivelazione clamorosa sul proprio passato. Ben 12 anni fa, poco prima di entrare nel cast del noto talent show, la Amoroso stava per prendere una decisione folle. Alessandra si ripromise che, se non fosse stata scelta come concorrente, avrebbe decisamente stravolto la propria vita.

Qual è il gesto che fu sul punto di compiere?

LEGGI ANCHE —> Emma Marrone e Alessandra Amoroso, le nuove FOTO dove sono bellissime

Alessandra Amoroso, confessione choc: “Se non fossi entrata ad Amici…”

LEGGI ANCHE —> Emma e Amoroso duettano, la reazione della De Filippi suscita scalpore

E’ uscito da poco il brano “Pezzo di cuore“, in cui le voci di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone si trovano per la prima volta unite. Le due cantanti, legate da una profonda amicizia, sono state segnate dallo stesso destino: entrambe hanno infatti vinto il programma di “Amici“. Da quel momento, per le artiste, la carriera nel mondo della musica è stata un susseguirsi di successi.

Alessandra, in una vecchia intervista di Nuovo, aveva fatto una rivelazione inaspettata in merito al proprio passato. All’epoca, consapevole del proprio talento, la Amoroso consegnò il suo futuro nelle mani del programma di Maria De Filippi: se non fosse stata scelta come concorrente, si sarebbe fatta suora. “Ho pensato seriamente di andare in convento perché volevo che la mia voce arrivasse direttamente a Dio“: queste, nello specifico, le dichiarazioni della cantante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

I followers, che sono rimasti scioccati di fronte alla notizia, sono lieti che le selezioni siano andate come la Amoroso sperava. Grazie al programma di Canale Cinque, in molti hanno avuto la possibilità di conoscere la sua arte.