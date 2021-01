Alessandro Borghese bacchettato da Striscia, il perché

Alessandro Borghese riceve la visita di Max Laudadio di Striscia la notizia. Cosa ha combinato il cuoco? Scopriamolo

Alessandro Borghese, il noto chef e conduttore televisivo, è finito nel mirino di Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci lo ha bacchettato per alcune sue azioni non corrette. Si tratta dell’uso del telefono alla guida.

Max Laudadio è tornato alla carica con la sua rubrica Vip alla guida che smaschera e bacchetta appunto i personaggi famosi che si mostrano sui social, filmandosi, mentre sono alla guida in barba al codice della strada. Tanti quelli che sono stati scovati dall’inviato, da Nek e Francesco Sarcina.

Questa volta è toccato ad Alessandro Borghese che ha ricevuto la visita di Max Laudadio e ha fatto sua culpa.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso e la morte della mamma: la confessione in diretta

Alessandro Borghese col cellulare alla guida, chiede scusa

LEGGI ANCHE –> Belen incinta, arriva la conferma: è al terzo mese

Max Laudadio ha fatto visita ad Alessandro Borghese che appena lo ha visto ha chiesto subito che cosa avesse mai combinato. L’inviato gli mostra un suo video pubblicato sui social mentre è alla guida e il cuoco subito ammette: “Sì, sono io” . Dice di aver postato più volte dei video registrati mentre si trovava al volante e di averli poi postati sui suoi canali social.

“Ho fatto una cosa che non dovevo fa – ha ammesso – Ha ragione Max Laudadio, non si usa in macchina il cellulare per fare storie perché è pericoloso” alzandosi gli occhiali per farsi vedere meglio, visto che il volto è coperto dalla mascherina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il cuoco chiede scusa ma Laudadio gli ricorda che non è possibile farlo in modo così semplice a Striscia, si deve cantare. E così Borghese accetta la sfida e canta le sue scuse sfoggiando le sue doti canore.