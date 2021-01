Anna Safroncik, diventa ogni giorno sempre più bella: uno schianto FOTO

Anna Safroncik, diventa ogni giorno sempre più bella: uno schianto. L’attrice ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi followers su Instagram

Anna Safroncik è una delle attrici più amate degli ultimi decenni. Nata il 4 gennaio del 1981 a Kiew, è figlia della ballerina Lilia Tchapkis e del tenore Eugenio Safroncik. Fin da quando era molto piccola si è appassionata al mondo della danza e in particolar modo a quello dello spettacolo. Nel corso degli anni sono stati tanti i fidanzati e i flirt che le sono stati attribuiti.

Anna Safroncik bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Tra i tanti flirt che le sono stati attribuiti troviamo sicuramente Luca Ferrante e Giulio Maria Berruti. L’attrice ha avuto una relazione con Paolo Barletta, nel 2015 si è bruscamente interrotta. Della relazione con Paolo in un’intervista ha detto: “Ci vogliamo ancora bene e ci rispettiamo. Un amore grande e profondo come il nostro rimane tale anche dopo la rottura. Ci avevo creduto ma non ha funzionato“. Nel 2017 ha intrapreso una relazione con un ex di Antonella Mosetti, un noto deejay di Roma.

Nel suo futuro si vede mamma, ma per il momento tutto il suo interesse è concentrato alla carriera. Attrice di fiction televisive, è nota anche a teatro e in film di famosi registi.