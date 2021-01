Asia Argento smentisce il gossip sulla partecipazione all’Isola dei Famosi con un video su Instagram. Gli altri nomi

Sembrava ormai una presenza consolidata quella di Asia Argento all’Isola dei famosi 2021, in programma a marzo su Canale 5.

L’indiscussa conduttrice sarà Ilary Blasi, che avrebbe già avviato i preparativi per il reality show. Dopo aver presentato con successo due edizioni del Grande Fratello Vip, porterà la sua apprezzata veracità romana in questa nuova e attesa esperienza.

Diversi i nomi trapelati sui possibili naufraghi, che si troveranno a superare le sfide di sopravvivenza in Honduras, con la simpatica supervisione di Alvin.

I gossip parlavano di un tentato corteggiamento da parte della Showgirl per la figlia del regista, ma quest’ultima avrebbe già sfatato le voci sul suo conto.

La smentita di Asia Argento in una diretta Instagram e i nomi vociferati

Asia Argento, investita dai pettegolezzi che la davano nel Cast, si è trovata costretta a smentire la sua presenza. Abbastanza seccamente, in una diretta Instagram, ha riferito di essere intenzionata a interrompere il susseguirsi di domande sulla sua partecipazione al programma.

“Dal tabaccaio, fioraio, persino i miei agenti, ma manco morta ci andrei”, queste le sue parole, che avrebbero messo un punto alla situazione. Se non bastasse questa risposta perentoria, avrebbe anche aggiunto una specifica sulla quota, sottolineando che non è una questione di cifra e che non basterebbero 5 milioni di euro a farle cambiare idea.

Non ha lasciato dunque spazio ad alcuna speranza per i fan che la seguono, obbligati ad accettare la sua assenza che lascia già un vuoto nel programma, seppur non ancora iniziato.

Una consolazione per loro in uscita il 26 gennaio, l’autobiografia già presentata dall’autrice “Anatomia di un cuore selvaggio“. Asia si racconta senza filtri nel libro sulla sua vita, dall’infanzia alla carriera, in una spietata autoanalisi che travolge il lettore e lo lascia con il fiato sospeso. Storie forti che hanno segnato un personaggio altrettanto dirompente, ricca di sfaccettature e risorse, risultato proprio delle difficoltà sormontate.

I nomi che per il momento continuano a essere ipotizzati tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, senza ancora alcuna conferma, sembrerebbero essere Giulio Berruti, Eleonora Giorgi, Brando Giorgi, Nicola Vivarelli, Giorgio Manetti, Jill Cooper, Vera Gemma e Patrizia Rossetti. Almeno fino alle prossime smentite.