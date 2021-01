Barbara D’Urso ai fornelli con décolléte in vista, che spettacolo-FOTO

La bella conduttrice condivide una foto con lato A in vista, mentre è ai fornelli e sta cucinando delle belle polpette

La D’Urso in cucina che prepara le polpette in canotta, risalta il suo lato A è un sogno. Tuttavia cade in un errore la conduttrice e un’utente non manca di farglielo notare. Aveva infatti detto di non mangiare carne più volte, e l’utente scrive “Ma non avevi detto che non mangiavi carne?”. La D’Urso non ha risposto alla provocazione. Infondo non è detto che siano per lei e non è detto nemmeno che siano di carne, potrebbero essere di tofu o comunque 100% vegane.

La D’Urso è tornata in televisione più carica che mai dopo lo stop delle feste

Ricomincia la stagione televisiva e la D’Urso è più carica che mai. Condivide già le sue prime foto in camerino con anche due ospite Sonia Lorenzini e Martina Nasoni. Durante le prime puntate del nuovo anno di Pomeriggio 5, si sono affrontati già argomenti taglienti. Ad esempio Jo Squillo che va alle Maldive nonostante le norme anti-covid, e sostiene che era per lavoro. La D’Urso prende le parti della Squillo e sostiene anche lei che è andata per motivi lavorativi, non come altri che invece sono andati per vacanza.

C’è stata poi la dichiarazione shock di Franceska Pepe, che alla domanda della presunta relazione con Sgarbi, che lei nega. Ha detto:”Una mano non si nega a nessuno”. Una frase che lascia intendere molte cose, ma alla Pepe piace lasciare suspense. Un’altro argomento tagliente è stato riguardo la crisi di governo che ormai è conclamata. La D’Urso si è lasciata andare a frasi molto chiare, sostiene che tutti sono basiti da quanto sta accadendo e condanna le tempistiche della crisi.

In un momento così delicato per il paese, i cittadini vogliono certezze non affrontare l’ennesima crisi di governo. Una cosa alla volta, la priorità al momento è uscire dall’emergenza covid. O almeno dovrebbe essere questa la priorità, invece a quanto pare non è così.