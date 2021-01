Barbara D’Urso e la morte della mamma: la confessione in diretta

Barbara D’Urso spiazza e commuove il suo pubblico con una rivelazione sulla morta della mamma, scomparsa giovanissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso donna riservatissima, ieri in diretta a Pomeriggio Cinque si è lasciata andare ad una confessione in diretta. La padrona di casa parla raramente della sua vita e delle vicende personali che la riguardano. Per quanto lei si occupi delle vicende personali degli altri ci tiene bene a mantenere le sue lontano dai riflettori.

Ieri nella sua trasmissione una confessione mai fatta sulla mamma che ha commosso e spiazzato nello stesso tempo tutto il suo pubblico. Barbarella, stava infatti parlando della storia di Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti che ha annunciato di aver vinto una dura battaglia, sconfitto dopo diversi mesi il linfoma di Hodgkin.

Un tema molto delicato che ha toccato Barbara nel profondo. La conduttrice ha definito la giovane coraggiosa: “Ha fatto sei cicli di chemio e ha sconfitto la malattia – ha detto Carmelita – E adesso con coraggio ha raccontato la sua battaglia”.

Barbara D’Urso spiazza tutti: “Mia mamma è morta così..”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

E della sua battaglia Barbara per la prima volta ha raccontato un piccolo dettaglio sulla morte della mamma. La conduttrice l’ha persa quando aveva solo 10 anni e per lei è stata una mancanza e un dolore incolmabile. Rarissime volte ne ha parlato e ieri si è lasciata andare ad una confessione inedita.

Barbara ha spiegato di conoscere purtroppo molto bene il cancro contro il quale Teresa Cherubini ha combattuto. “Oggi ci sono le cure – ha spiegato visibilmente commossa – ma 55 anni fa non era così. La mia mamma è morta molto giovane per questa malattia”.

E così Barbarella ha lasciato tutti di stucco. Una frase fugace ma intensa. Anche un’altra volta la conduttrice Mediaset si era lasciata andare ad un’altra confessione raccontata ad Antonella Elia, sua ospite, che come lei ha perso la mamma giovanissima.

Anche la nostra @carmelitadurso si apre a un momento di tenerezza e ricordi a Live #noneladurso pic.twitter.com/kvDOd2I3dP — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) April 19, 2020

“Ti dico una cosa che non ho mai raccontato a nessuno, solo per farti capire come a volte sono gli altri a farti sentire in difficoltà” ha detto Barbara ricordando l’episodio di una maestra che le imputò di descrivere la sua mamma come vera e la nuova moglie del papà come falsa. “Ma lei è mia mamma Vera perché si chiama Vera” rispose da piccolina indicando quella foto che lei aveva attaccato sul suo diario.