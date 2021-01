Beautiful, anticipazioni 16 gennaio: mentre Brooke chiarisce il suo punto con Donna, Ridge cede alle lusinghe di Shauna.

La crisi matrimoniale di Brooke e Ridge è ormai giunta al suo atto finale: Brooke si è tolta la fede nuziale, ignorano l’appello di Ridge a sforzarsi di salvare il loro matrimonio. Lo stilista ha deciso di appoggiare Thomas, addirittura di istigarlo a riprendersi Douglas, e ciò per Brooke ha la valenza di un vero e proprio tradimento. A casa Forrester, Ridge discute con Eric, che lo ha accolto, affermando che lui, Thomas e Douglas sono sempre i benvenuti nella sua dimora, nonostante non condivida appieno la sua guerra nei confronti di Brooke. Nel frattempo la Logan si sfoga con la sorella Donna, che cerca di farla ragionare.

Beautiful, anticipazioni 16 gennaio: Donne cerca di far ragionare Brooke

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che che Eric e Ridge continueranno a discutere di Brooke fino a che il padre non consiglierà al figlio di andare a riposarsi. Ridge si recherà allora al bungalow dove alloggia temporaneamente e qui sarà spaventato dalla presenza di un altro ospite. Si tratta di Shauna, ospitata in casa da Quinn all’insaputa di Eric. Ridge punzecchierà Shauna per via di una maschera che ha sul viso, ma poi, mentre l’aiuterà a togliersela, tra i due scatterà un bacio inaspettato.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Donna consiglierà a Brooke di riflettere sul gesto che ha compiuto. Forse il suo matrimonio con Ridge vale più di un malinteso. Poco dopo la più grande delle sorelle Logan si confronterà con la figlia Hope, la quale si dirà disposta a riavvicinarsi a Thomas pur di riavere indietro Douglas.