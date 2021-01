Belen incinta, arriva la conferma: è al terzo mese

Belen incinta? La domanda che si pongono tutti dopo le indiscrezioni. Ora però c’è la conferma della futura nascita

Belen è incinta. È questa la super notizia di gossip, molto golosa, che in questi giorni catalizza l’attenzione mediatica di giornali e siti di cronaca rosa. A sganciare la bomba è stata qualche giorno fa Novella 2000 spiegando come la showgirl argentina sarebbe al terzo mese di gravidanza, portando in grembo il figlio del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese.

Nelle scorse ore la conferma. A fornirla il portale 361magazine che afferma di avere certezza della notizia. “Ci è arrivata la conferma da una fonte sicura che ha confermato che ‘la notizia della gravidanza di Belen Rodriguez è vera’” assicura.

Belen dal canto suo per ora rimane in silenzio. La notizia della sua gravidanza si è diffusa a macchia d’olio ma rispetto ad altre situazioni in cui la mamma di Santiago si è affrettata a smentire, questa volta non lo ha fatto. Questo gesto potrebbe voler dire molto e lasciar presagire che ci sia qualcosa di vero.

Belen incinta e mamma bis con Antonino

Se la notizia della gravidanza di Belen fosse confermata per lei arriverebbe il secondogenito dopo Santiago di sette anni avuto dal suo ex marito Stefano de Martino.

Belen e Spinalbese appaiono sempre più affiatati sui social, sempre più complici e innamorati, mostrandosi sempre di più insieme. Per loro non conta la differenza d’età, nonostante gli anni che li dividono siano 11: 36 lei, 25 lui.

Pare che durante le festività di Natale la presentatrice abbia conosciuto i genitori del suo Antonino e dunque per loro la relazione è seria.

I più attenti inoltre, avranno notato che da un po’ di tempo la cara Belen non condivide più sui social foto per intero ma solo a mezzo busto. Qualcosa da nascondere?