Belen Rodriguez, la showgirl fa impazzire tutti con una FOTO. La bellissima modella ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto girare la testa ai suoi followers

Belen Rodriguez è una delle donne più amate d’Italia. La showgirl argentina è arrivata nel nostro Paese tanti anni fa e ha fatto sognare tutti: la sua bellezza ha incantato il mondo e la sua spontaneità ha scaturito tanto affetto. È stata praticamente adottata dagli italiani, tutti le vogliono bene e si sono legati a lei soprattutto quando anni fa ha cominciato una storia d’amore con Stefano De Martino. Il loro matrimonio ha fatto sognare l’Italia e ha permesso a tutti di conoscere il suo lato umano al di là del personaggio, in particolar modo quando ha annunciato di aspettare un bambino.

Belen toglie il fiato con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Santiago è un bambino amatissimo su Instagram, ha conquistato il mondo dei social grazie a mamma e papà che pubblicano continuamente scatti e momenti di vita quotidiana. Diventa ogni giorno che passa sempre più grande ed è un bambino felice, grazie a Stefano e Belen che sono stati bravi a gestire la loro separazione, in particolar modo la seconda che è arrivata inaspettata dopo un ritorno di fiamma voluto da entrambi.

Alcune voci di corridoio dicono che la showgirl sia nuovamente in attesa di un nuovo bambino dal suo nuovo compagno, ma lei non ha ancora detto nulla in proposito. Non ci resta che aspettare e vedere se confermerà questa notizia, e se così sarà saremo tutti felici per lei.