Bianca Guaccero: minigonna da urlo per cominciare bene la giornata – FOTO

Bianca Guaccero. La presentatrice di Detto Fatto, raggiante, festeggia il suo compleanno con un post condiviso sui social per i suoi fan

La talentuosa presentatrice Rai Bianca Guaccero festeggia oggi, 15 gennaio, il suo compleanno. E’ arrivata al traguardo dei 40 anni. L’aveva annunciato ieri scrivendo su Instragram “Ultimo giorno col 3 davanti!“. Inizia il 2021 con tanto affetto e apprezzamento che le giunge in maniera diffusa da amici e colleghi.

E’ arrivato il gran giorno, cambio decina ma resta la bellezza, la simpatia, la preparazione di uno dei volti più amati del piccolo schermo nostrano. Pioggia di like e commenti di auguri per lei fin dalle prime ore del mattino. La Guaccero non cela la sua commozione e la condivide con tutti i suoi follower su Instagram (720mila circa), pubblicando uno scatto meraviglioso. Ha un vestitino corto che lascia scoperte le gambe e mette in evidenza la sua forma strepitosa. Tiene in mano una torta a strati, soffia la candelina con posa sexy. Scrive solo il numero “40” in didascalia.

Nei commenti si dilunga in un ringraziamento sentito: “Grazie ragazzi!!! È da ieri che piango per l’emozione!!! Non ho dormito stanotte come se la vita improvvisamente mi fosse piombata tutta addosso!!! Come se improvvisamente il tempo si fermasse a farmi guardare quante cose siano successe in questi 40 anni!!! Ancora non ci credo!!! Ma la cosa più bella che ho costruito è l’affetto… che mi regalate ogni singolo giorno!!! Sono i miei tantissimi amici cari sparsi per tutta l’Italia!!! Voi mi date sempre la forza per andare avanti col sorriso!!! Perché questa è la vera ricchezza della vita!”

Non è l’unica protagonista di Detto Fatto che oggi compie proprio 40 anni. Anche Jonathan Kashanian arriva agli anta. Al contrario della collega sembra non prenderla con la stessa sportività. Ha pubblicato in cui con la sua faccia eloquente, con molta ironia, sembra preoccupato per l’età che avanza.

Bianca Guaccero: gli ostacoli affrontati a testa alta

La conclusione del 2020 è stata assai frenetica per la conduttrice televisiva Bianca Guaccero. Un episodio accaduto durante il programma di cui è padrona di casa, Detto Fatto, ha destato scandalo ed è finito si tutti i giornali, nazionali ed esteri, oltre a fare il giro del web. Il “fattaccio” risale alla vigilia del 25 novembre, giornata mondiale sulla violenza contro le donne. Sulla tv di Stato è stato trasmesso un tutorial mortificante in cui si voleva rappresentare in maniera ironica un siparietto per dispensare “preziosi consigli” su come fare la spesa in maniera sexy. L’evento è stato giudicato offensivo da parte dei telespettatori.

Chi ne è uscita a testa alta è stata proprio Bianca Guaccero. Molti avrebbero iniziato ad arrampicarsi sugli specchi o a cercare scuse. Lei non si è nascosta e si è assunta piena responsabilità. “Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto. Sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto, chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra”.

L’ammissione di colpa e il fatto di non essersi nascosta dietro ridicole scuse ha fatto si che il pubblico apprezzasse ancora di più la conduttrice che già aveva rapito il cuore degli italiani.