Bianca Guaccero, in pantaloncini sexy trasmette energia positiva: favolosa – FOTO

Bianca Guaccero propone un look incandescente per l’ultimo giorno col “3” davanti. Performance perdifiato nel segno dell’amore

Non finisce mai di stupire, Bianca Guaccero, da quando ha preso le redini del timone di “Detto Fatto”, il dating show di Rai 2, nella fascia pomeridiana. Sempre energica e propositiva, Bianca sa come far trasparire il meglio di se e delle sue abilità da sexy conduttrice.

L’affascinante soubrette televisiva di Bitonto ha conquistato il favore degli utenti social, da quando “amministra” la trasmissione. Dopo la relegazione ai margini di Caterina Balivo, lei è il pendolo che oscilla tra felicità e buon umore per tutti coloro che stanno attraversando un periodo di difficoltà nella vita, dovuto alla malattia.

L’artista ringrazia ripetutamente fan e telespettatori per la solidarietà e l’attaccamento alla persona. Come è accaduto anche qualche ora fa, quando ha deciso di spegnere le 40 candeline insieme a voi. Per l’occasione, Bianca ha sfoggiato un abito “scollato, molto sexy e aderente, con uno spacco da infarto fulminante

Bianca Guaccero, outfit super sexy per gli amanti di “Detto Fatto”

L’avvenenza in tv, sul piccolo schermo di Bianca Guaccero ha contribuito a rendere ancora più appariscente la sua visibilità. Dalle qualità di conduttrice al timone della Rai si preannuncia una personalità tanto sorridente, quanto accattivante. Nonostante il periodo che corre, la bitontina conserva sempre lo spirito propositivo di una donna, che non si appaga al primo sorriso.

Il sostentamento dei fan, però svolge un ruolo fondamentale per rendere unica la trasmissione di “Detto Fatto”. Le ultime giornate di Bianca hanno un sapore particolarmente “magico”. La presentatrice ha imbandito la tavola per un compleanno super, dove chiaramente appare solitaria, ma con il sostegno dei fan di Instagram.

Nella giornata di ieri invece si è consumata una puntata ricca di emozioni e novità. Gli ospiti in studio hanno reso l’atmosfera più accattivante , parlando d’amore. Per l’occasione dell’“ultimo giorno col 3 davanti”, la Guaccero ha sfoggiato un abito davvero sexy, ornato di pantaloncini cortissimi e un taglio trasparente alle maniche.

Neanche stavolta l’eleganza non ha conosciuto limiti, per una Bianca Guaccero ultra “scatenata” per la gioia di tutti i sostenitori, in estasi per l’ennesimo e uforico banco di prova televisivo: promossa a pieni voti!