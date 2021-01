Carolyn Smith su Instagram aggiorna i fan sulle condizioni di salute. La coreografa da 5 anni lotta contro un tumore al seno. Oggi si sta recando in ospedale per alcuni controlli.

Tra i giurati più severi di Ballando con le stelle, Carolyn Smith è una grande coreografa. La donna da diverso tempo lotta contro un tumore. Una malattia che non ha mai tenuto nascosta cercando di essere al fianco di coloro che si trovano nella sua medesima condizione.

Poche ore fa su Instagram, con un video, ha aggiornato i fan sulla sua salute. In queste ore si sta recando all’Ospedale Ca Foncella di Treviso. Qui si sottoporrà a diversi accertamenti. Da PET a TAC, controllerà lo stato della sua patologia. Tantissimi i commenti di sostegno da parte dei suoi 263 milioni di follower.

“Ecco il giorno della verità. Il mio cuore sta andando a mille. Sto pregando che tutto vada bene”, le parole condivise dalla coreografa, in preda all’agitazione, sui social.

Carolyn Smith: il sogno di una completa guarigione

I controlli di oggi saranno molto importanti per Carolyn Smith. Il grande desiderio della coreografa è quello di guarire per sempre dal tumore.

“Sto pregando che mi dicano hai finito”, il commento Carolyn. Una battaglia che porta avanti da anni. Nonostante la grande determinazione la stanchezza si fa sentire. Con gli accertamenti di oggi spera di poter terminare i trattamenti e l’assunzione di farmaci.

60 anni compiuti a novembre, è da cinque che è stata colpita da un tumore al seno. Per tutto questo tempo si è a dovuta sottoporre a chemioterapia e interventi.

Malgrado le continue cure, lo scorso mese aveva dichiarato di sentirsi meglio. Una storia di coraggio che Carolyn ha da sempre voluto condivide nell’obiettivo di essere d’esempio per i suoi fan.