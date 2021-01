Caterina Balivo nella vasca da bagno, mai vista così. Spettacolo -FOTO

Caterina Balivo è in bagno e si prepara per il weekend, questa volta si è davvero superata. I fan sono senza parole per così tanta bellezza

Non riesce proprio a farne a meno, ormai i social sono diventati un lavoro per lei che ha salutato per un po’ il mondo della televisione e dello spettacolo. Così Caterina Balivo si dedica completamente al suo pubblico virtuale che la segue ovunque e in ogni momento. Dal buongiorno al pranzo, dagli shooting al tempo libero, fino alla buonanotte. Vestita, in versione casalinga o ginnica, non importa. La conduttrice è uno spettacolo e i fan non possono più farne a meno.

Caterina Balivo: uno spettacolo nella vasca FOTO

Di una bellezza unica, semplice e elegante, spontanea e naturale. Caterina è questo e tanto altro, un vero spettacolo per gli occhi. L’ex conduttrice si sta già preparando al weekend, un nuovo fine settimana da trascorrere in casa, e la sua faccia dice tutto. Ma i fan oltra al suo sguardo notano altri dettagli nella sua ultima foto su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

In vasca da bagno, giacca nera e top sexy, jeans e tacco a spillo. Caterina Balivo si mostra in una posizione che dà sfogo alla fantasia di chiunque la guardi. Il suo sguardo accattivante è la ciliegina sulla torta. “Pesciolina”, scrive un utente; “Così vestita no in vasca” commenta un altro; “Un incanto” afferma uno dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Quasi un milione e mezzo di fan la seguono su Instagram, dopo l’addio alla tv Caterina Balivo sembra aver acquisito più notorietà. Sarà un caso? C’è chi però non vede l’ora di rivederla in pista.