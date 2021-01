Covid, il premier Conte: “Già vaccinato un milione di persone in Italia”

L’Italia è prima in Europa per numero di persone vaccinate. Hanno già ricevuto l’antidoto al Covid già un milione di persone nel nostro Paese, ad annunciarlo il premier Conte

Con una crisi di governo in atto, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha dato una bella notizia per il nostro Paese. Ha infatti annunciato: “Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti Covid-19. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate”. Secondo Walter Ricciardi, il consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza nominato per fronteggiare l’emergenza sanitaria, se tutti mantengono alta la guardia attuando le accortenze necessarie per il contrasto alla pandemia, alla fine del 2021, potremmo avere una situazione, che definisce di “paranormalità”.

Le dichiarazione di Gianni Rezza sul vaccino anti Covid

Intanto l’attuale Direttore Generale della Prevenzione al Ministero della Salute Gianni Rezza ha affermato che alla fine del mese o al massimo all’inizio del prossimo saranno vaccinate le persone che hanno più di 80 anni. Il medico ha detto anche che per ora il cronoprogramma delle vaccinazioni è a buon punto. Sul vaccino Pfizer ha infine dichiarato Rezza: “Non mi risulta ufficialmente per ora un ritardo di Pfizer ma non mi sembra che ci siano problemi di approvvigionamento”. Il Direttore Generale della Prevenzione al Ministero della Salute ha anche detto che sono stati fatti importanti passi avanti durante le festività natalizie con le misure di contenimento del Coronavirus che hanno funzionato visto che “c’è un incremento contenuto dell’incidenza e dell’indice Rt”, ha affermato Gianni Rezza. Tuttavia l’indice di contagio nelle ultime cinque settimane è in aumento e si attesta a 1,09.

Le zone italiane che hanno avuto un Rt maggiore della media sono la Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano un Rt puntuale maggiore di 1,25.