Dawson’s Creek è su Netflix, ma c’è una cosa essenziale che manca

Dawson’s Creek da oggi è sulla piattaforma in streaming ma attenzione: gli appassionati troveranno un’amara sorpresa

Oggi è il giorno di Dawson’s Creek. Il telefim cult dei primi anni Duemila per il suo ventennale sbarca sulla piattaforma streaming più famosa al mondo e per gli appassionati c’è grande trepidazione.

È la serie tv più vista di sempre, che ha ispirato e accompagnato gli adolescenti di quegli anni, di quei giovani che sono cresciuti con Dawson, Peacy, Joey e tutti gli altri. Tantissimi i ricordi per chi in quegli anni non aspettava altro che il pomeriggio per rivedere una nuova puntata. Per molti tutto è stata un a pura illusione, per altri un mondo magico attraverso il quale sognare.

E tra chi non vede l’ora di rivedere la serie e chi non ci pensa nemmeno per non rovinare il ricordo dell’adolescenza c’è un colpo di scena per la nuova messa in onda.

Dawson’s Creek è su Netflix ma manca la siglia

Dawson’s Creek è su Netflix da oggi ma manca la sigla originale, la cosiddetta “Anouonauei” che tutti abbiamo canticchiato almeno una volta.

Dawson’s Creek torna ma senza la sigla d’apertura: I don’t want to wait di Paula Cole. Per i neofiti e gli appassionati che avrebbero voluto risentirla un’amara scoperta. Era già successo negli Stati Uniti quando la serie era sbarcata sulla piattaforma e adesso anche Netflix Italia lo precisa: “Ve lo diciamo subito: la sigla non è ANUWANUWEI. Lo sappiamo, fa malissimo, ma non dipende da noi”.

Una nuova sigla dunque per Dawson’s Creek. Il motivo? La concessione dei diritti per l’utilizzo della canzone che non è stata approvata dalla Sony, la casa che detiene tutti i diritti musicali sulla serie tv.

Su Netflix troveremo “Run like Mad” di Jann Arde, la canzone che aveva accompagnato la prima stagione del telefilm in Italia.