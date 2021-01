Diletta Leotta, il “Tepore invernale” e sul balcone ci va con fuori tutto, che seno! – FOTO

Diletta Leotta regala ai followers un sensazionale “fuori tutto”: il davanzale esplosivo cattura le attenzioni dei fan, che corrono a mettere like

“Il tepore del sole invernale è ancora più avvolgente quando indosso la mia giacca“, scrive Diletta Leotta, postando uno scatto direttamente dal balcone di casa. Illuminata dai colori del tramonto, la giornalista sportiva più amata d’Italia riscalda gli animi dei suoi numerosissimi followers, deliziandoli con uno scatto pazzesco. La Leotta rivolge il proprio sguardo sognante all’orizzonte, aprendosi ad un radioso sorriso. Ma è il suo décolleté a catturare le attenzioni degli utenti, che rimangono folgorati da tanta sensualità. “Che fatica quei bottoni…” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Stupenda“.

Diletta Leotta, profilo Instagram per soli maggiorenni: spettacolo assurdo

La conduttrice di DAZN, protagonista indiscussa del gossip per via delle recenti foto che la ritraggono insieme a Can Yaman, ha ottenuto in breve tempo il boom di likes. Nell’ultimo post di Instagram, a farla da padrone è il davanzale esplosivo della Leotta: fino a questo momento, l’ex di Daniele Scardina ha guadagnato ben 46mila “cuoricini”.

Sbirciando nel suo profilo, in realtà, non c’è un’immagine che riesca a deludere le aspettative degli utenti. Diletta, sempre in forma smagliante, appare più bella ogni giorno che passa. In uno degli ultimi post, la giornalista è sdraiata elegantemente a terra, ed ha fra le mani una macchinetta fotografica. L’abito bianco, fin troppo corto, valorizza la visuale delle sue gambe: lunghe ed affusolate, catturano immediatamente l’attenzione dei followers.

“Qui sei venuta proprio bene!“, “Da urlo, ma chi ti ha inventata!“, scrivono i fan, ammaliati da tanta bellezza.