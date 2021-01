Elena Barolo, cachemire e gonna a colori: bellezza incantevole – FOTO

Elena Barolo colorata a fiori è una bellezza incantevole. Scatto fashion style per la showgirl torinese: fan in delirio

La “scienziata” della moda, Elena Barolo ha colpito ancora una volta i follower di Instagram con uno scatto super fashion, degno di nota. L’outfit scelto per l’occasione è l’espressione più glamour del suo istinto di bellezza, delicata e naturalissima come poche.

La più grande e gradita testimonianza della “cachemire ballerina” è in onda sui canali social, dove i fan possono “spaziare” nella scelta di outfit e abbigliamenti da 100 e lode. La bellissima e biondissima blogger torinese ha aperto persino un canale della moda online, “Affashionate.com By Elena Barolo”. Nel diario firmato dalla diretta interessata rientrano varie categorie di hobbies, dagli abiti fashion ai make-up, fino ai viaggi.

Insomma una “beauty routine” invidiabile e unica nel panorama internazionale, dove Elena è l’assoluta ed esclusiva protagonista di una “storia” affascinante che si addentra inevitabilmente nei sogni

Elena Barolo, bellezza incandescente su Instagram, dal “profumo” floreale

Con l’avvento di Elena Barolo sui social network sembra di stare in un “luna park” di emozioni, espressioni di una moda unica e inarrivabile nel nostro Paese. La fashion girl piemontese ha iniziato la sua carriera sul web. Con il lancio di un brand personalizzato e finalizzato ai sogni più belli che una ragazza di tenera età possa coltivare.

L’avvento su Instagram ha fatto esplodere definitivamente le sue ambizioni, non solo per gli outfit ammodernati e glamour, a passo con i tempi. Elena ha generato un pieno indescrivibile di likes e commenti di approvazione, che hanno raggiunto un elevatissimo appeal.

Il merito è anche di una bellezza sconfinata, limpida e sfrontata. Il cambio look è diventato ormai virale, alla base di un hair style con tonalità super bionda e un aspetto fisico che rasenta la perfezione.

Per la Barolo dell’ultima ora, invece si racconta di un panorama floreale mozzafiato, dipinto a colori, rinvenuto su una gonna stretta, un cachemire grigio molto elegante e un sorriso sincero ed incandescente, che rispecchia il lato caratteriale della showgirl

Come se non bastasse la “barolessa” del web ha attirato tutti i sostenitori dalla sua parte per un “colpo d’occhio” dal valore universale: “È bellissimo vederti sorridere ❤️; ❤️😍😘👍💣💥 Elena sei fantastica; Sempre bellissima😍🌹💙”