Eleonora Incardona, bellezza esplosiva e curve travolgenti – FOTO

Eleonora Incardona ha pubblicato un altro scatto su Instagram dove appare di una bellezza che abbaglia tutti i suoi follower

Eleonora Incardona è conosciuta dai suoi fan per essere la cognata di Diletta Leotta. La bella siciliana era infatti fidanzata con il fratellastro, da parte di madre, della conduttrice di Dazn, tal Mirko Manola, un noto chirurgo plastico. Sebbene la sua storia sia naufragata, Eleonora continua a distanza a sfidare la sua ex cognata a suon di foto, come una gara tra la mora e la bionda. La ragazza originaria della provincia di Ragusa è alta, dai lunghi capelli castano scuro, occhi profondi in cui perdersi e carnagione olivastra. Il contrario appunto di Diletta Leotta. L’outfit indossato da Eleonora nelle ultime due immagini pubblicate su Instagram è molto cool: jeans, giacca colorata di lana e canotta rosa da cui fa capolino il suo lato A prorompente.

Eleonora Incardona “sfila” per le strade di Milano

A fare da cornice ai due scatti da shooting fotografico di Eleonora Incardona è Milano e la strada dello shopping Via Montenapoleone, dove sembra proprio che stia sfilando su di una improvvisata passarella di moda. La bella siciliana nata nel 1991 è infatti anche una modella e il suo profilo Instagram è pieno di servizi fotografici. Il fisico statuario è frutto di esercizi e sport, di un’alimentazione, che sicuramente sarà sana, ma non manca qualche ritocchino estetico, magari regalato dal suo ex Mirko Manola che di chirurgia estetica è il maestro. Le passioni di Eleonora sono inoltre i cani, i viaggi e lo sport, in particolare il golf.

Scorrendo il suo profilo Instagram infatti troviamo diversi scatti che la ritraggono nel prato verde mentre brandisce la mazza da golf. Tra le altre curiosità che la riguardano ci sono la partecipazione a Miss Italia 2010 e l’amore per la Juventus.