La bella Incardona condivide su Instagram una foto con un vestito a sirena nero che delinea le sue belle forme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

L’influencer Eleonora Incardona appare uno schianto su Instagram con un abito nero a sirena che delinea le sue forme sexy e anfibi neri. Fa impazzire i suoi follower con foto provocanti in costume e in abiti da sogno. Su Instagram la seguono in 470 mila persone, ha anche un sito dove vende orologi, si chiama Private Watch Club.

LEGGI ANCHE>>>Maria Pia Calzone, “Donna Imma” senza veli sul letto, stupenda – FOTO

Chi è Eleonora Incardona? Scopriamolo insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Federica Panicucci: fragile per quella tragedia mia superata

Lei è la cognata di Diletta Leotta, infatti è la compagna del fratellastro della conduttrice Mirko Manola. La bella influencer ha provato più volte ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Ha partecipato infatti a Miss Italia nel 2010 e aveva anche tentato le selezioni per Veline. Ha 28 anni ed è nata a Ragusa. Bella, alta e mora con forme pazzesche è diventata subito famosa sui social. Tuttavia pare che gli interessi della emergente donna dello show business siano cambiati.

Su Instagram infatti scrive di essere una golfista e possiede anche un negozio online di orologi. Il suo corpo è perfetto ed è merito si di tanto allenamento ma anche di qualche ritocco che potrebbe aver fatto proprio Mirko. Infatti è risaputo che il fratello della Leotta è un chirurgo plastico, dovrebbe aver fatto lui il naso alla sorella. Pare quindi che anche la fidanzata abbia avuto il lusso di rifarsi il naso a costo 0. Insomma questa Incardona ha futuro in televisione forse? Per adesso il successo sui social la sta appagando molto e poi ha anche le sue passioni nello sport, il golf e anche il calcio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Pare essere una tifosa della Juventus. Sul suo profilo Instagram si mette molto in mostra, d’altronde con un fisico così. Una degna rivale della Leotta sui social non c’è ombra di dubbio, speriamo solo che non le rubi la scena.