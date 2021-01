Elettra Lamborghini vestitino cortissimo a fiori e stivale, lo spacco è illegale e quel dettaglio… FOTO

Elettra Lamborghini ha condiviso uno scatto nel panorama bellissimo della collina di Posillipo a Napoli: l’abito indossato ha uno spacco illegale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini ha condiviso una foto durante una campagna pubblicitaria girata nella splendida collina di Posillipo, quartiere raffinato di Napoli. La bella twerking Queen è seduta su di un divanetto bianco mentre probabilmente stava facendo uno shooting fotografico. Indossa un vestitino molto corto a fiori dai colori accesi che mette in evidenza le sue gambe tornite e sode, messe ancora più in risalto dagli stivali da cowboy, anzi, da cowgirl. La bellissima ereditiera ha scritto una didascalia che ha surriscaldato gli animi dei suoi follower impazziti per lei, uno di loro ha scritto infatti: “Se mi guardi così però…” alludendo a chissà cosa… E tanti altri cuoricini e apprezzamenti spiccano già dopo pochi minuti dalla pubblicazione della sua foto. C’è un dettaglio che l’occhio attento dei fan della Lamborghini non hanno potuto fare a meno di notare. Lasciamo a voi, la gioia di individuarlo.

LEGGI ANCHE -> Elettra Lamborghini, dècollète ed eleganza top ad oltranza: non ve ne pentirete FOTO

Elettra Lamborghini: la foto che fa impazzire il web