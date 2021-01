Elodie: senza veli, solo una camicia dalla scollatura eccitante VIDEO

Elodie sfoggia un video su Instagram che lascia il pubblico a bocca aperta: senza veli eccita i fan che la seguono sempre. L’avete già vista?

Affascinante ed elegante, la sua voce rimbomba nelle teste di chi la ascolta, una volta conosciuta la sua musica è difficile farne a meno. Stiamo parlando di Elodie, la cantante romana che emoziona il pubblico con le sue canzoni. Anche per il 2021 parteciperà al Festival di Sanremo e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa ha in serbo per loro. Dinamica, energica e solare, la giovane artista è un vulcano in piena che sa farsi riconoscere in ogni occasione.

Elodie: VIDEO eccitante in camerino

Elodie non è solo una cantante dal talento unico, è anche una modella e in questo momento sta collaborando con il mondo del beauty. Sta per promuovere la sua prima collezione di trucchi. Così su Instagram si riprende mentre è in camerino, in preparazione per uno shooting ma forse dimentica di coprirsi. Così senza veli pubblica la sua storia sui social che in un batter d’occhio diventa virale.

Sexy è dire poco, Elodie indossa solo una camicia dalla scollatura esagerata, la cantante è eccitante con una lunghezza del vestito quasi inesistente. I follower non sanno dove guardare e non vedono l’ora di poter commentare le sue prossime foto, intanto avranno lasciato qualche giudizio in direct.

La sua musica fa impazzire, la sua bellezza è unica e il suo sorriso timido conquista chiunque la guardi. Intraprendente e determinata, Elodie sta raggiungendo giorno dopo giorno la vetta del successo.