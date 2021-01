L’Eredità, la delusione di Insinna che resta di sasso. Nessuno lo avrebbe immaginato

A L’Eredità, la risposta di una concorrente ha sconvolto il conduttore Flavio Insinna: uno scivolone che nessuno avrebbe mai immaginato

A L’Eredità, noto quiz televisivo del preserale di Rai 1, può succedere davvero di tutto. Molti concorrenti, messi alla prova dalla gara, riescono a dare il meglio di sé e a stupire i telespettatori con la loro bravura. Altri, probabilmente sotto pressione a causa delle telecamere, commettono invece degli scivoloni impensabili. Una situazione di questo tipo è avvenuta proprio nelle scorse puntate: una concorrente, a fronte della domanda postale da Flavio Insinna, ha fornito una risposta davvero assurda.

Il conduttore, così come il pubblico da casa, è rimasto senza parole.

L’Eredità, la gaffe clamorosa: Insinna rimane di sasso

La risposta che ha sbalordito tutti riguardava uno dei monumenti più famosi al mondo: la Torre Eiffel di Francia. Flavio Insinna, nel corso di una recente puntata, ha posto ad una concorrente la seguente domanda: “Qual è la città con la Torre Eiffel?“. La concorrente, probabilmente emozionata o in ansia a causa dello scorrere del tempo, ha risposto “Pisa“.

Il conduttore, così come il pubblico a casa, è rimasto pietrificato di fronte all’episodio. Probabilmente, la donna è stata tratta in inganno dal fatto che, nella risposta, veniva esplicitata una sola lettera, la “P”. La concorrente, animata dalla fretta di rispondere, si sarebbe quindi confusa, rispondendo “Pisa” anziché “Parigi“. Flavio Insinna, inizialmente spiazzato dalla risposta, ha poi smorzato la tensione con il suo consueto tono goliardico.

Non è la prima volta che L’Eredità è teatro di simili scivoloni. Spesso e volentieri i concorrenti, in preda al panico, commettono delle gaffe a dir poco esilaranti, che non possono non suscitare il divertimento dei telespettatori.