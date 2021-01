Esce un gossip sulla figlia Al Bano e la Lecciso, Jasmine Carrisi

La figlia di Al Bano e la Lecciso sarebbe pronta a delle grandi novità, questa è la notizia che circola su di lei

Jasmine Carrisi si è fatta conoscere grazie al programma The Voice Senior come giudice e coach insieme al padre Al Bano. Presa per la sua giovane età e anche perché lei stessa ha debuttato nel mondo della musica. Il duo papà e figlia è piaciuto molto e si sono creati momenti anche divertenti. Ora però archiviata questa esperienza, la bella Jasmine vuole proseguire per la sua strada iniziando la sua carriera nella musica.

LEGGI ANCHE>>>Justine Mattera due FOTO con il fuoco dentro, non tramonta mai

Jasmine Carrisi pronta a diventare un’artista a tutti gli effetti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Giovanna Civitillo e la dolcezza di averla sulle gambe a far la nanna – FOTO

La figlia di Al Bano ha già esordito con il suo primo brano nel 2020, dal titolo Ego. La piccola Jasmine sta crescendo e ora ha bisogno di un agente che curi la sua carriera, la Lecciso sarebbe dunque in cerca di questa figura. Jasmine ha una bella voce e le piace fare musica, quindi è pronta a fare tutto quello che può per raggiungere il suo obiettivo. La giovane Carrisi aveva anche dichiarato di voler partecipare in futuro a Sanremo con papà Al Bano.

Però è ancora presto per quello e lei è ancora acerba. Invece presto potrebbe regalare ai suoi fan un nuovo brano nel suo stile. Se vuole avviare una carriera dovrà però fare più singoli e magari incidere un cd vero e proprio. Altrimenti sarà difficile farsi conoscere per la sua musica se obiettivamente il materiale è poco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Su Instagram la bella figlia di Al Bano ha 91,9 mila follower, è molto seguita e apprezzata e se i numeri del suo esordio sono così partiamo bene. Ci aspettiamo grandi cose da baby Carrisi, la voce è bellissima e il suo stile è già iconico quindi gli ingredienti ci sono tutti per avere successo. Poi con un’esempio come Al Bano sarà facile.