Federica Pacela, in short e maglia strettissima: toglie semplicemente il fiato. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Federica Pacela è una famosa influencer che è nata in Piemonte, e che ha riscosso un grandissimo successo quando ha partecipato come concorrente al programma “Ex on the beach” che va in onda su MTV e che viene condotto da Elettra Lamborghini. L’influencer è nata il 25 agosto del 1986 in quel di Biella, è molto legata alle sue origini e alla sua famiglia e a soli 20 anni ha lasciato tutto per volare a Tenerife e prendere la residenza lì. Qualche anno prima ha frequentato un istituto tecnico per intraprendere un percorso di bellezza e poi diventare make-up artist.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Federica Pacela, che spettacolo mozzafiato l’ultimo scatto sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Federica ha sempre saputo che sarebbe stato proprio questo il suo futuro, infatti alla fine ci è riuscita e ha realizzato il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Su Instagram pubblica costantemente scatti bollenti che fanno impazzire i suoi followers che crescono ogni giorno sempre di più a dismisura.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Nel suo privato invece Federica è stata fidanzata per molto tempo con Yuri Rambaldi, spogliarellista ed ex concorrente dell’Isola Dei Famosi, poi la storia si è conclusa quando lui ha confessato di averla tradita.