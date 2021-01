Gf Vip, frase inadeguata all’interno della casa: i fan chiedono l’eliminazione

All’interno della Casa del Gf Vip c’è aria di maretta, i fan del programma condotto da Alfonso Signorini chiedono l’eliminazione immediata dal gioco di una concorrente

I fan sono andati su tutte le furie per una frase inadeguata detta da Cecilia Capriotti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta a tenere banco sono le parole dette dall’attrice 44enne nei confronti di Andrea Zenga, figlio del portiere ex Nazionale italiana di calcio ed ex Inter, Walter. I due concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip si sono spesso trovati in disaccordo su varie questioni ma questa volta sembra che Cecilia Capriotti abbia proferito una frase inopportuna nei confronti dell’ex concorrente di Temptation Island Vip, edizione del 2018. L’attrice originaria di Ascoli Piceno stava parlando con Maria Teresa Ruta dei possibili eliminati durante la prossima serata del programma di Canale 5 e tra questi si è fatto il nome di Andrea Zenga.

Gf Vip, i fan di Andrea Zenga chiedono l’eliminazione di Cecilia Capriotti

Durante il colloquio tra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti, quest’ultima, parlando del figlio di Walter Zenga ha detto: “Non fanno fuori uno che fa pena, ha già avuto due clip sulla sua storia”. Il riferimento alle clip molto probabilmente riguardava il rapporto difficoltoso che il giovane Andrea ha proprio con suo padre, di cui si è discusso molto all’interno della casa più spiata di Italia e anche durante le puntate che vanno in onda in prima serata con il conduttore Alfonso Signorini e l’ opinionista Antonella Elia.

Dopo uno sfogo fatto a Pier Paolo Pretelli, Andrea ha deciso di parlare direttamente con la Capriotti, la quale ha detto che non voleva offendere nessuno e con la parola “pena” intendeva dire “tenerezza” per la storia che riguarda padre e figlio. Ma i fan di Zenga non l’hanno presa bene e ne chiedono l’eliminazione immediata.