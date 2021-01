È polemica sul comportamento degli autori del GF Vip dopo quanto accaduto nella diretta di questa notte. Tutto è partito da una domanda ben specifica di Tommaso Zorzi

Insorgono ancora polemiche sul Grande Fratello Vip, questa volta in difesa dei concorrenti rimasti in gara. Lo scorso novembre i vip erano stati informati che quest’edizione si sarebbe prolungata di due mesi, facendo slittare la finale da dicembre a febbraio. In quell’occasione alcuni concorrenti hanno preferito lasciare il gioco, come Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, mentre altri hanno scelto di continuare il loro percorso. Alla specifica richiesta rivolta ad Alfonso Signorini sulla data della finale la risposta era ricaduta sull’8 febbraio ed è ancora a questa data che fanno fede i vip rimasti. In particolare coloro che hanno fatto il loro ingresso il lontano 14 settembre e che bramano dalla voglia di tornare a casa ma rimangono spinti dal desiderio di concludere l’esperienza. Durante la notte è però accaduto qualcosa che i telespettatori non hanno gradito.

Tommaso Zorzi chiede spiegazioni, gli autori mentono sul prolungamento

Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione, l’influencer Tommaso Zorzi, ha più volte ribadito di essere arrivato al limite e di voler tornare a casa. Spronato da molti a rimanere fino alla fine, il giovane sta letteralmente contando i giorni che lo separano dall’8 febbraio. Quello che non sa, e del quale nessuno nella casa è a conoscenza, è che la finale è stata nuovamente spostata. Mediaset ha ufficialmente annunciato che il Grande Fratello Vip si concluderà venerdì 26 febbraio.

Negli ultimi giorni Zorzi è stato assalito da alcuni dubbi e preoccupazioni riguardo a un ulteriore prolungamento. “Non possono farlo vero? Sarebbe impossibile“, ha più volte sottolineato l’influencer. Preso da un attacco d’ansia ha deciso di chiedere in maniera esplicita agli autori delucidazioni. Uscendo dal confessionale visibilmente scosso ha raccontato ai suoi compagni: “Mi hanno detto che non lo sanno se finisce l’8 febbraio. Ma possono darmi una risposta del genere? Puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirle quando finisce?“.

A questo punto l’influencer, seguito a ruota da Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno fatto irruzione nel confessionale, facendo pressione agli autori per avere una risposta. Ne sono usciti sorridenti, confermando ai compagni: “Ok, tutto tranquillo. Finisce l’8“.

Il web ascoltando queste parole è insorto, affermando a gran voce quanto sia ingiusto non farli sapere la verità. “Spero che all’annuncio del prolungamento scappino dalla porta rossa“, si legge sui social. “Non è giusto, sono stremati psicologicamente, dovrebbero saperlo“, scrive qualcun altro. Cosa accadrà quando Alfonso Signorini li dirà la verità?