Giovanna Civitillo e la dolcezza di averla sulle gambe a far la nanna – FOTO

Amadeus e Giovanna Civitillo su Instagram mostrano tutta la tenerezza di un altro membro della famiglia rimasto nell’ombra

La vita familiare attuale del popolare presentatore tv Amadeus e della moglie, la showgirl Giovanna Civitillo, è ben protetta dalle ondate del gossip. Ancora innamoratissimi dopo 17 anni di relazione. Genitori di Josè Alberto, nato il 18 gennaio 2009, raccontano le loro avventure quotidiane con dolcezza e simpatia tramite le immagini pubblicate sul loro profilo di coppia, come due ragazzini alla prima cotta, nel canale social Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

In realtà, la loro relazione iniziò all’insegna del pettegolezzo. Galeotto, infatti, fu il set del programma l’Eredità. Si sono conosciuti nel 2003 durante la realizzazione della trasmissione e non si sono più lasciati. Il conduttore però era sposato in quel momento con Marisa Di Martino. Dal quel precedente legame Amadeus ebbe una figlia, Alice, adesso 23enne.

LEGGI ANCHE –> Rosa Perrotta: bellezza che arde, come una sigaretta – FOTO

Giovanna Civitillo: vi presento Kira

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

LEGGI ANCHE –> Caterina Balivo nella vasca da bagno, mai vista così. Spettacolo -FOTO

Il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare Giovanna Civitillo ormai quasi 20 anni fa. Era il 2002 quando prese parte al programma l’Eredità. Bravissima, solare, divertente. Il suo stacchetto della “scossa” è diventato iconico e indelebile nella memoria televisiva degli italiani.

L’anno scorso è stata inviata per il programma Rai La vita in diretta in occasione del Festival di Sanremo, durante la settimana in cui si svolge la kermesse. Siamo curiosi di sapere se replicherà l’impegno anche nel 2021. Amadeus è stato riconfermato al timone della competizione canora più famosa d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Nel frattempo sul loro profilo di coppia fa capolino un membro della famiglia che, per forza di cose, rimane spesso nell’ombra. Stiamo parlando di Kira, la piccola boston terrier di casa Sebastiani (vero cognome di Amadeus). La razza è definita molto socievole, affettuosa, giocherellona e docile. Le foto pubblicate da Giovanna Civitillo sembrano confermare quest’affermazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

La piccola Kira si sente talmente al sicuro da addormentarsi serenamente in momenti tra i più disparati. “Situazione attuale…mi siedo per fare colazione e arriva lei, salta sulle mie gambe e si addormenta” – racconta l’ultimo post del profilo della celebre coppia. La porteranno con loro a Sanremo?