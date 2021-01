Giulia De Lellis, un compleanno davvero speciale: la dedica inaspettata | FOTO

Giulia De Lellis, che celebra oggi i suoi 25 anni, stupisce ancora una volta i followers con una dedica davvero speciale

E’ una delle influencer più seguite nel panorama italiano, con quasi 5 milioni di followers. Giulia De Lellis, classe 1996, festeggia quest’oggi i propri 25 anni. Un traguardo importante per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, salita alla ribalta per la storia d’amore con il dj Andrea Damante. Quest’ultimo, all’epoca tronista, la scelse, e la loro relazione durò per ben 2 anni, facendo sognare milioni di telespettatori. Giulia, che ha successivamente intrapreso una carriera come influencer e modella, è ad oggi uno dei volti più apprezzati dal pubblico social. In occasione del suo 25esimo compleanno, la De Lellis ha deciso di postare una dedica davvero speciale. In breve tempo, la foto ha ottenuto ben 116mila likes.

Giulia De Lellis: la dedica speciale per il suo compleanno