Gracia de Torres, baci bollenti con morso sul seno: che spettacolo – FOTO

Gracia de Torres in uno scatto da far girare la testa, la modella spagnola più bollente che mai con il suo fidanzato in una posa sensuale

Spagnola, ma con il cuore già da tempo in Italia, diventata un personaggio conosciutissimo anche nel nostro paese grazie alla sua carriera di modella. Gracia de Torres, 33 anni, fa impazzire tutti con il suo fascino mediterraneo. L’abbiamo già ammirata, qualche anno fa, all’Isola dei Famosi, possiamo continuare a farlo sul suo profilo Instagram dove regala sempre sprazzi di assoluta sensualità. I suoi ammiratori almeno per il momento però devono mettersi il cuore in pace: in Italia ha trovato non solo la realizzazione professionale ma anche l’amore, con Daniele Sandri.

Gracia de Torres, in costume è super sexy: il fidanzato la ‘mangia’ di baci, proprio lì

Proprio il suo fidanzato è protagonista di uno degli ultimi scatti di Gracia, che dire bollente è poco. I due sono al mare, lei assolutamente splendida in costume, con il solito fisico esplosivo. E Daniele la ‘mangia’ di baci, in particolare all’altezza del seno. Una foto che parla da sola e che rende lui uno degli uomini più invidiati d’Italia.

I fan scherzano e qualcuno scrive ‘la fame fa brutti scherzi’. Consueta pioggia di like, in ogni caso, per Gracia, che infiamma la community del web. La bellezza e la sensualità non si insegnano, quando vuole sa come farci impazzire.