“Io da bambina nel 1983”. Riconoscete l’attrice in FOTO? E’ famosissima

Una famosissima attrice italiana ha pubblicato sul suo profilo Instagram due immagini che la ritraggono ragazzina nel 1983. Riuscite a riconoscerla? Vi diamo qualche indizio per capire di chi si tratti.

E’ una figlia d’arte di un regista molto conosciuto, un vero maestro dell’horror. Lei, classe 1975, è un’artista a tutto tondo. Non si è cimentata solo come performer ma ha seguito anche le orme paterne; è inoltre una scrittrice e sceneggiatrice. Ha esordito giovanissima negli anni ’80 ma è nel 1994 che ottiene il ruolo che segna una svolta decisiva nella sua carriera. Partecipa infatti al film Perdiamoci di vista, diretta da Carlo Verdone in cui veste i panni di una ragazza paraplegica dalla fortissima personalità. Guadagna il David di Donatello e un Ciak d’oro per la sua interpretazione.

Nel 1997 la ritroviamo in Viola bacia tutti di Giovanni Veronesi. Nello stesso anno ottine il suo secondo David di Donatello come miglior attrice per Compagna di viaggio, diretto da Peter Del Monte. Successivamente è Christine Daaé ne Il fantasma dell’Opera. Nel 2004 è la regista del film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa.

Celebre la sua unione con Morgan, ex cantante del gruppo Bluvertigo, dal quale ha avuto la figlia Anna Lou Castoldi nel 2001, che ha seguito la carriera materna.

L’attrice di cui stiamo parlando è stata protagonista delle accuse mosse contro il produttore americano Harvey Weinstein per molestie sessuali facendo partire così il movimento #Metoo.

Riconoscete l’attrice famosa in foto da bambina? Ecco di chi si tratta

Avete capito chi sia l’attrice nelle foto da bambina? E’ Asia Argento, figlia del regista Dario Argento. L’artista ha recentemente informato il suo pubblico di un imminente progetto che l’ha vista nei panni di scrittrice.

Tra pochi giorni, il 26 gennaio 2021, sarà disponibile infatti la sua autobiografia dal titolo Anatomia di un cuore selvaggio, edito da Piemme. Scrive su Instagram: “Erano tanti anni che mi dicevo che avrei dovuto farlo, ed infatti l’ho fatto. Ho scritto la mia autobiografia. ‘Ci vuole coraggio a prescriversi da soli una auto-autopsia completa, non so in quanti sarebbero soddisfatti dell’esito dell’analisi spietata di se stessi. E allora coraggio, questa è la mia e, prima di giudicare, vi invito a fare altrettanto'”.