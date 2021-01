Italiani scherniti sui social, la risposta inaspettata di Aurora Ramazzotti

Gli italiani presi di mira su TikTok, il social chiede l’intervento di Aurora Ramazzotti che risponde a colpi di rap. Magnifica.

Un tizio inglese ha fatto un video su TikTok in cui insultava gli italiani, così scrive Aurora Ramazzotti tra le storie di Instagram. In effetti sul social nato in Cina e diffuso in tutto il mondo soprattutto tra i più giovanissimi, un inglese insulta gli italiani definendoci nullafacenti e che viviamo delle glorie del passato, vantando solo alcuni casi di eccellenze italiane come Gucci o Lamborghini. “Ma in realtà sono solamente dei ca**o di nullafacenti che vivono di glorie passate!”. Qualcuno vedendo questo video musicale del giovane inglese, ha chiesto l’intervento di Aurora. Su TikTok si parla in questi casi di dissing: il termine deriva dall’americano disrespecting, letteralmente mancare di rispetto. Il termine è nato negli ambienti dell’hip hop per definire l’attacco con una rima l’avversario. In questo caso, Aurora Ramazzotti accetta il dissing e rispondi a suon di rap.

Aurora Ramazzotti su TikTok: “Se affermi cose sbagliate, preparati…”

Non tarda ad arrivare pertanto la risposta di Aurora Ramazzotti la quale a colpi di rap in inglese – per agevolare al giovane la comprensione – sottolinea le bellezze che ci sono in Italia. “Non possiamo accettarlo. Non possiamo essere amati da tutti ma meritiamo rispetto. Non so chi sia questo tizio, ma una cosa la so. Se affermi cose sbagliate, preparati ad una replica degna di questo nome…”. Poi lo invita a venire direttamente in Italia per capire quanto siano prive di fondamento quelle sue dichiarazioni. “Per dimostrarti che siamo il miglior Paese in cui vivere, ti invito, vieni pure, ti perdoniamo per il tuo peccato”.

Ancora non è pervenuta la risposta dell’autore dell’attacco gratuito. Sarà rimasto colpito, ancora una volta, del nostro paese. Grande Aurora.