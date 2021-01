Jo Squillo, nell’occhio del ciclone, si difende dalle pesanti accuse

Jo Squillo, nell’occhio del ciclone a causa di un soggiorno alle Maldive, si difende dalle accuse: arriva la replica a “Pomeriggio Cinque”

Le vacanze alle Maldive di Jo Squillo non sono affatto piaciute ai followers di Instagram. La cantante, nell’occhio del ciclone per aver “ostentato” la propria ricchezza, è stata vittima di svariati commenti pungenti da parte degli utenti. “Qui siamo tutti al gelo e mascherati…“, l’ha rimproverata qualcuno sotto ai post che documentano il soggiorno da sogno. La cantante, ospite di “Pomeriggio Cinque”, ha deciso di fornire la propria spiegazione dei fatti, replicando con veemenza alle accuse che le sono state mosse dagli opinionisti.

Come da lei ribadito più volte, si è recata alle Maldive per questioni di lavoro.

Jo Squillo, la replica di fuoco a Caterina Collovati

Attaccata dai social e non solo, l’interprete di “Siamo donne” ha deciso di replicare nel corso della puntata di “Pomeriggio Cinque“. Ospite di Barbara D’Urso, Jo ha voluto chiarire di essersi recata alle Maldive per questioni di lavoro. “Ero lì per registrare due puntate del mio programma televisivo“, asserisce la cantante, sottolineando di aver rispettato tutte le norme previste dalla legge. “Ho seguito tutte le regole, ho fatto il tampone in entrata e in uscita“: queste le sue dichiarazioni.

In studio, tuttavia, gli opinionisti hanno avuto da ridire sul comportamento della cantante. In particolare, Caterina Collovati ha rimproverato all’artista di non aver avuto rispetto per tutti coloro che, a causa del Covid, sono costretti a casa e nella più totale solitudine. Ma Jo Squillo, indispettita dalle accuse, ha tacciato la Collovati di eccessivo moralismo.

“Il tuo moralismo supera tutto. Instagram fa parte del mio lavoro, non devo nascondere niente“, afferma a gran voce la cantante, supportata anche dalla conduttrice.