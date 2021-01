Justine Mattera torna a far battere il cuore ai fan con delle foto osè su Instagram, la sua sensualità è intramontabile

Il suo sguardo è accattivante, fissa dritta all’obiettivo. Justine Mattera non guarda in faccia nessuno e non si abbassa ai livelli delle persone che trasmettono solo negatività. Lo ha ribadito più volte e ultimamente in un intervista rilasciata al Fatto quotidiano: “Se hai voglia di fare due foto provocanti, osè, in lingerie, è giustificato – risponde a tutti quelli che la giudicano – Ti fai un mazzo così allenandoti sempre, allora è giusto che magari ti mostri in modo un po’ osè”. All’età di cinquant’anni la showgirl ha ancora tanta voglia di stupire e apparire, essere attraente e sensuale.

Justine Mattera: foto osè, bellezza intramontabile

Justine Mattera è seguita da quasi cinquecento mila follower con cui condivide foto osè ma non solo, post delle sue gare ciclistiche, del tempo libero e della sua famiglia. E’ una mamma attraente che ha ancora tanto da mostrare e non si lascia scappare l’occasione. Da poco ha appena pubblicato un foto animalier, il suo buongiorno speciale, avete capito di cosa stiamo parlando?

Giacca e pantaloni marroni e un maglio bianco e nero, le calze nere sono un tocco di sensualità. “Waiting for a sign” scrive la Mattera e in un attimo è pioggia di like. “Donna elegante come persona, complimenti Justine amo le americane” commenta uno dei fan.

Lo sport è la sua più grande passione fin da ragazza quando per la prima volta entrò a far parte della squadra femminile di remata. Era il 1993 e per Mattera iniziava un nuovo capitolo della sua vita.