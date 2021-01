Lazio-Roma: le pagelle e il tabellino del derby dell’Olimpico

Le pagelle ed il tabellino della sedicesima giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Roma, appena terminato.

Si è appena conclusa la 18° giornata di campionato con l’anticipo di lusso del derby capitolino. La Lazio va in vantaggio con un lancio di Immobile per Lazzari: Smalling alleggerisce per Ibanez che sbaglia il rinvio e regala palla in area al numero 17 biancoceleste che solo davanti a Pau Lopez non può sbagliare. Il 2-0 arriva al 24′ con un pallone di Milinkovic-Savic in profondità per Lazzari che cade in area di rigore ma si rialza, serve la sfera a Luis Alberto che calcia con il destro senza lasciare scampo per la seconda volta a Pau Lopez. Il tris è una doppietta dello spagnolo: Akpa Akpro dalla destra mette il pallone al limite dell’area di rigore per Luis Alberto che stoppa e calcia con il destro senza lasciare scampo ancora una volta al portiere giallorosso.

Lazio-Roma: il tabellino e le pagelle della gara

La Roma dunque si ferma a 34 punti in classifica e rischia di essere sorpassata dalla Juventus se domani sera dovesse battere l’Inter in trasferta. La Lazio invece va avanti di 3 punti in classifica, agguantando momentaneamente Napoli e Atalanta che hanno però due partite in meno rispetto ai biancocelesti.

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Luiz Felipe 6.5 (68′ Patric 6), Acerbi 6.5, Radu 6 (82′ Hoedt); Lazzari 7, Milinkovic 6.5, Leiva 6 (64′ Escalante 6), Luis Alberto 7.5, Marusic 6; Caicedo 5.5 (64′ Akpa Akpro 6), Immobile 7 (82′ Murigi). A disp.: Alia, Furlanetto, Armini, Parolo, Czyz, Lulic, Pereira, Correa. All.: Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6 (69′ Borja Mayoral 6), Smalling 6, Ibanez 4; Karsdorp 6, Veretout 5.5 (45′ Pedro 5.5), Villar 5.5 (58′ Cristante 6), Spinazzola 5 (69′ Bruno Peres 6); Mkhitaryan 5.5, Pellegrini 5.5; Dzeko 5.5. A disp: Fuzato, Farelli, Kumbulla, Fazio, Juan Jesus, Diawara, Podgoreanu, Perez. All.: Paulo Fonseca

ARBITRO: Orsato di Schio

AMMONITI – Milinkovic-Savic, Radu, Mancini, Acerbi, Smalling, Luiz Felipe, Leiva, Pedro

MARCATORI: 15′ Immobile (L), 24′ e 67′ Luis Alberto (L)

Nella prossima gara di Serie A, che si giocherà nel week end del 23 e 24 gennaio, la Roma affronterà all’Olimpico lo Spezia, sabato alle 15 mentre invece la Lazio sfiderà il Sassuolo, domenica alle 18, anche lei all’Olimpico.