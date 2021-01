Maria Elena Boschi. Polemiche sulla crisi di governo ma non solo. C’entra Berruti

Maria Elena Boschi. L’esponente di Italia Viva si barcamena tra polemiche politiche e sulla sua vita privata

Maria Elena Boschi, esponente di Italia Viva, ex ministro per le riforme costituzionali (governo Renzi) e sottosegretario di Stato durante il governo Gentiloni, attualmente è sotto il polverone delle polemiche. In quanto braccio destro dell’ex primo ministro Matteo Renzi, fautore di una crisi di governo in piena pandemia, è nel mirino dei 5 Stelle che l’accusano di voler prendere il posto dell’attuale ministro del lavoro, Nunzia Catalfo.

Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi. — Maria Elena Boschi (@meb) January 12, 2021

La Boschi si difende tramite Twitter e ha cinguettato sul social con queste parole: “Anche oggi polemiche su di me, Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi”. Continua la disputa tra Conte e Renzi ma un’indiscrezione più privata colpisce la rappresentante di Italia Viva.

Leggi anche —> Crisi di Governo, il premier accetta le dimissioni dei ministri: “Grave danno al Paese”

Maria Elena Boschi. Dove vedremo presto Giulio Berruti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIO BERRUTI (@giulioberruti)

Leggi anche —> Mastella: crisi di governo “sconcertante” e da “irresponsabili”

Il compagno di Maria Elena Boschi è l’attore Giulio Berruti. I due poco tempo fa sono stati protagonisti di una polemica accesa contro Lilli Gruber.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIO BERRUTI (@giulioberruti)

Nella puntata di Otto e Mezzo, andata in onda lo scorso 8 Dicembre, la giornalista ha preso contropiede la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati mostrandole un’immagine in cui è ritratta insieme al fidanzato. Nella foto i due sono intenti a scattare un selfie, privi di dispositivi di protezione individuale. L’attacco personale non è piaciuto a Berruti che ha preso le difese della Boschi: “Cara Lilli, il DPCM dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, é la mia.” Il messaggio si riferisce all’obbligo di usare DPI all’aperto solo nella circostanza in cui ci si trovi in prossimità di persone non conviventi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MEB (@mariaelenaboschi_official)

Altra polemica investe oggi la coppia. Riguarda l’indiscrezione che Giulio Berruti partecipi alla prossima edizione del reality L’Isola dei famosi. Ne dà notizia il settimanale Nuovo. Vedremo il compagno della politica italiana partecipare al programma televisivo nelle spiagge dell’Honduras mentre siamo in piena pandemia? Nuovo adduce anche un altro rumor: a quanto pare il matrimonio Berruti-Boschi è un fatto imminente.