Maria Grazia Cucinotta, il tubino nero esalta le curve mediterranee – FOTO

Maria Grazia Cucinotta in tubino nero manda in visibilio i follower che non possono che omaggiarla con emoji d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Maria Grazia Cucinotta è sicuramente un simbolo di femminilità. Curve mediterranee, viso seducente queste sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono la bellissima attrice e produttrice siciliana. Il Postino, il celebre film di Massimo Troisi del 1994 l’ha consacrata come una delle donne più belle del cinema italiano. Ancora oggi la Cucinotta è simbolo di sensualità, basta guardare l’ultima foto postata sui social: uno scatto che racchiude quanto detto sinora sulla bellissima messinese. Sorridente verso l’obiettivo e in posa verso chi la fotografa, la Cucinotta indossa una petite robe noir – usando la definizione originale di Coco Chanel – ovvero il tubino con piccole maniche che esalta la sua figura. Il lato A prosperoso – naturale – riesce ad essere domato dall’outfit. Un trucco molto leggero, come accessori solo dei punti luce e capelli fluenti. La Cucinotta è una Diva!

LEGGI ANCHE -> Federica Panicucci: fragile per quella tragedia mia superata

Maria Grazia Cucinotta, la foto dello scandalo: il seno straborda dall’abito

Vai su successivo per vedere le foto della Cucinotta