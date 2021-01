Maria Pia Calzone, “Donna Imma” senza veli sul letto, stupenda – FOTO

Maria Pia Calzone, in arte “Donna Imma” fa sognare i follower ad occhi aperti, stesa sul letto e quasi senza veli: fantastica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Difficilmente avevamo il talento di “Donna Imma”, così esposto a criteri di sensualità e intimità personale. Eppur, in pochi si attendevano una performance così “effervescente di Maria Pia Calzone, sotto i riflettori.

La madrina di “Gomorra” ha rotto il ghiaccio con i propri “veli” ha condiviso il meglio del suo repertorio di bellezza, con i follower, sempre in prima linea con i suoi scatti. Il tema dei ritratti ha conservato una certa complicità con il paesaggio che le ruota attorno. Maria Pia infatti è un’amante disperatissima del turismo in generale. Non a caso ha deciso di organizzare dei tour paesaggistici per Napoli e dintorni, fino alla meravigliose Costiere Sorrentina e Amalfitana. Ma l’incalzare della pandemia ha frenato improvvisamente le sue ambizioni.

Oggi “Donna Imma” è costretta ad un periodo di quarantena, bloccata da una insolita sedentarietà che per “fortuna” dei fan l’ha spinta ad esplorare altri “percorsi”, più succulenti

LEGGI ANCHE —–> Barbara D’Urso ai fornelli con décolléte in vista, che spettacolo-FOTO



Maria Pia Calzone, vestaglia corta su Instagram: si vede tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

LEGGI ANCHE —–> Giulia De Lellis è una bomba con un abito a sirena, fan in delirio-FOTO



Non aveva mai dormito così bene, come stanotte, la splendida e “patriottica” Maria Pia Calzone, in arete “Donna Imma” di Gomorra. L’attrice napoletana non era mai arrivata ad un punto di incontro con la sua totale intimità, eppure grazie all’ultima performance, frutto di una “monotona” quarantena ha deciso di spingersi oltre la compostezza esteriore che abbiamo conosciuto sin dall’inizio.

Una bellezza mediterranea era stata ammirata sinora con un sorriso smagliante ed un animo puro, tipico di una donna patriottica, legata fortemente alle origini, usi e costumi della propria terra. L’avvicendamento su Instagram tra scatti sublimi di panorami mozzafiato ha dato tutto ad un tratto, una nuova “sfumatura di…bianco” alla bella Maria Pia.

Dal tour turistico campano all’istinto di Donna Imma seduttrice, il passo è stato più lungo del previsto, ma da oggi abiterà nei sogni più accattivanti, dei fan dell’attrice. La regina di Gomorra introduce la scena di Instagram, rannicchiandosi dormiente sul letto. Il vestito bianco è troppo corto per non evidenziare un “senza veli” da strabuzzare gli occhi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Un sogno ad occhi aperti che mai nessuno aveva riscontrato sinora tra i follower, ma che da oggi avranno una motivazione in più per starle accanto