La splendida attrice italiana è super attiva sui social, in particolare su Instagram: l’ultimo post è stato pubblicato due ore fa.

Sulla didascalia della foto, Martina scrive: “Credo che nella vita, ogni situazione debba essere definita e mai incerta“.

E ancora: “Si rischia oppure si lascia perdere. Non credete?“.

Lo scatto in bianco e nero ha quasi raggiunto i 7.000 like e i 460 commenti, tra cui tantissimi complimenti di qualsiasi genere!

Nel post l’attrice indossa un vestitino nero molto elegante, che le lascia scoperte le cosce: è un piacere immenso per i suoi fans poterla ammirare in tutta la sua bellezza!

Martina Stella ed il suo piccolo, grande amore: “Mi ha trasformata completamente”.

Il più bel capolavoro di Martina è, senza dubbio, sua figlia.

Durante un’intervista, l’attrice racconta la sua esperienza con la piccola Ginevra: “Mi ha trasformata completamente. Mia figlia è diventata il centro della mia vita e ho scoperto che le rinunce, anche dal punto di vista professionale, non mi pesano”.

E ancora: “Cerco di infonderle coraggio e positività e di non passarle i miei timori. Mi sforzo di non essere una madre apprensiva, ma le preoccupazioni sono tante. È un esercizio, essere genitori è una sfida continua. Magari prima di sgridare i figli bisogna capire prima dov’è il nodo della questione”.

Per dedicarle più tempo si è anche concessa delle pause lavorative, ma non è stato assolutamente un problema per lei che, anzi, si ritiene fortunata ad aver avuto la possibilità di scegliere.