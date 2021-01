Matilde Brandi in lacrime: “Marco mi ha lasciata al telefono”

Matilde Brandi ha confessato in tv a Verissimo che Marco Costantini, suo compagno e padre delle loro figlie l’ha lasciata al telefono

Matilde Brandi ha confessato in tv durante la puntata del programma “Verissimo” in onda sabato 16 gennaio che Marco Costantini l’ha lasciata. La showgirl ha trascorso gli ultimi mesi nella casa del Grande Fratello Vip, da cui è stata eliminata durante l’undicesima puntata. Poco tempo dopo il ritorno nella sua vera casa c’è stato l’addio da parte dell’uomo con cui è stata insieme per 16 anni e da cui ha avuto due gemelle nate nel 2016 Aurora e Sofia. Già quando era all’interno della casa di Cinecittà aveva parlato di essere in crisi con il commercialista che a quanto pare non vedeva ben volentieri il suo ingresso all’interno del reality show dei vip. La decisione quindi, dopo il periodo di crisi, è arrivata da lui e via telefono a quanto pare.

Le dichiarazioni di Matilde Brandi su Marco Costantini a Verissimo