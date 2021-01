Melissa Satta ha condiviso un video in cui mostra ai suoi followers alcuni esercizi: la showgirl indossa un outfit incredibile che mette in risalto le sue gambe e i suoi glutei.

Melissa Satta è una donna bellissima, affascinante e sensuale. La nativa di Boston fece il suo esordio nel mondo televisivo nel programma ‘Mio Fratello è pakistano’ nel ruolo di valletta. La classe 1986 raggiunse la popolarità diventando velina per lo storico programma di Mediaset ‘Striscia la notizia’. Nella sua carriera, la Satta è stata anche opinionista per programmi sportivi come ‘Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco’ e ‘Quelli che il calcio’.

Melissa è attivissima sui social network, in particolare su Instagram. La 34enne ama postare scatti da brividi mettendo in mostra le sue curve pazzesche e la sua bellezza sconfinata. La showgirl, nella giornata di oggi, ha deliziato il suo pubblico un video in cui si allena.

Melissa Satta, allenamento super: outfit favoloso e che forme!!

Melissa, poco fa, ha condiviso su Instagram un video particolarmente interessante. La showgirl ha deciso di mostrare ai suoi followers un circuito composto da 5 esercizi. La nativa di Boston indossa un outfit da capogiro che mette in risalto il suo corpo da urlo, in particolare i suoi glutei e le sue gambe favolose.

“Circuito composto da 5 esercizi 10/15 ripetizioni destra 10/15 ripetizioni sinistra Ripetere il circuito 3 o 4 volte. No recupero”, questo è il consiglio che la Satta ha riportato nella didascalia. Il filmato ha raccolto 6mila visualizzazioni in appena 10 minuti.

La 34enne è in splendida forma e ama allenarsi con costanza e rigore. Sul suo profilo ci sono tantissimi scatti o video che la ritraggono durante le sue sedute.