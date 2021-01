Michela Quattrociocche ci regala uno scatto magnifico su Instagram con una frase che non lascia spazio ai fraintendimenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

L’abbiamo conosciuta nel film Scusa ma ti chiamo amore recitando nel ruolo di protagonista al fianco di Roul Bova, poi tante altre esperienze, un matrimonio da copertina e oggi una persona nuova, diversa.

Lei è Michela Quattrociocche, Michy per i suoi fan, ex moglie del calciatore Alberto Aquilani che le ha regalato due splendide figlie: Aurora e Diamante. Il loro lungo matrimonio si è concluso di comune accordo agli inizi dello scorso anno ma Michela ha ricominciato pensando a sé stessa.

Non solo il lavoro ma anche la famiglia e la sua sfera personale. L’attrice, infatti, ha ritrovato la serenità accanto al suo nuovo compagno Giovanni Naldi. Insieme a lui ha festeggiato il suo 32esimo compleanno e l’arrivo del nuovo anno.

E in questo 2021 mette bene in chiaro le cose per chiunque non l’avesse ancora capito con un post che non lascia equivoci ed una foto bellissima. Per vedere tutto vai alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE –> Caterina Balivo nella vasca da bagno, mai vista così. Spettacolo -FOTO

Michela Quattrociocche insieme al suo uomo, una dedica speciale