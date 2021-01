Miriam Leone freddolosa: look a cipolla si avvolge in una morbida pelliccia

Miriam Leone condivide sui social un look invernale antifreddo. Con le temperatura in discesa la bellissima ex Miss Italia si prepara ad affrontare il gelo indossando una morbida e calda pelliccia.

Pelliccia big, pail e stivali alti. Miriam Leone condivide nelle storie di Instagram uno scatto in cui si mostra in tenuta invernale. Con le temperature in discesa l’ex Miss Italia si protegge dal freddo scegliendo un outfit caldo e confortevole. Ma non rinuncia allo stile optando per tonalità color crema in perfetto abbinamento con il suo incarnato.

Amata per la sua chioma rossa e per i profondi occhi verdi, Miriam mette in risalto la sua bellezza qualsiasi cosa indossi. Nello scatto aggiunge la scritta “Sicilia di mare vs Grande Freddo”. La Leone è spesso ironica e simpatica nei suoi commenti sui social. Questa volta scherza sul suo essere freddolosa nonostante le origini del sud. La Leone è infatti nata a Catania. Per questo, oltre che per gli scatti mozzafiato, conquista Instagram raggiungendo un totale di 1,3 milioni di follower.

Ogni giorno posta immagini di vita professionale e personale intrattenendo i fan. Divenuta famosa a seguito della vittoria di Miss Italia nel 2008, Miriam ha alle spalle una carriera di successi nello spettacolo.

LEGGI ANCHE > Miriam Leone “avventura stupenda” con un outfit da impazzire, bellissima

Miriam Leone: un calendario intenso per il 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

LEGGI ANCHE > Miriam Leone, in treno scopre tutto, ma proprio tutto. Un sogno – FOTO

35 anni, alta 1,76, Miriam Leone è attrice e conduttrice. Quest’anno interpreterà il ruolo di Eva Kant nella pellicola di Diabolik. Diretto dai Manetti Bros, al suo fianco reciterà Luca Marinelli. Il 2021 inoltre prevede per Miriam il ritorno, dopo tre anni, a Danza con me, la trasmissione di Roberto Bolle in onda su Rai1.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, l’attrice si è spostata nel 2020 con il musicista Paolo Cerullo dopo una relazione di soli pochi mesi. Dai social non è trapelato niente, infatti la Leone è da sempre molto attenta al tutelare la propria privacy. La notizia è arrivata da alcuni settimanali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Una grande novità a seguito della rottura della lunga relazione dell’attrice con Boosta dei Subsonica, dopo la quale Miriam non si era più legata ufficialmente a nessuno.