Noemi, sorriso e sguardo magnetici: l'”ispirazione” la rende ancora più bella – FOTO

Noemi è decisamente ispirata nella nuova foto pubblicata sui social in cui il suo sorriso è smagliante e il suo sguardo dagli occhi verdi è magnetico

La cantante Noemi ha condiviso una foto su Instagram uno scatto in cui annuncia fiera a tutti i fan la sua ultima collaborazione musicale con il rapper Inoki. Dalla foto dell’artista traspare tutta la sua felicità per il singolo “Ispirazione” appena uscito, tanto che la vediamo appoggiata a una parete argentata in tutto il suo splendore. I capelli rigorosamente lunghi e rossi, segno distintivo della sua persona e gli occhi verdi dallo sguardo magnetico hanno colpito tutti i suoi fan che ne amano, oltre alla musica, anche lo stile e la bellezza. La cantautrice è una donna affascinante di 38 anni e nonostante non sia più giovanissima, la bellezza sembra essere immutata rispetto a quella di quando esordì nel 2009 come cantante di X-Factor. All’epoca pur non vincendo dimostrò avere del grande talento tanto da firmare subito con un’importante etichetta discografica.

Il nuovo singolo di cui Noemi firma la collaborazione

Noemi è sempre stata aperta a sperimentazioni pur mantenendo invariato nel tempo il suo stile musicale. Un’anima soul che ha regalato tante perle alla musica italiana come “Sono solo parole”, “Vuoto a perdere”, “Per tutta la vita” e la bellissima “L’amore si odia” in cui c’è la preziosa collaborazione di Fiorella Mannoia. In questa nuova liaison artistica unisce il suo stile a quello di un noto rapper di nome Inoki per prendere parte a una delle canzoni del suo album “Medioego” uscito proprio oggi.

La canzone dai ritmi hip hop anni ’90 si chiama “Ispirazione” e ha già conquistato i follower di entrambi gli artisti, come si può vedere anche nei commenti entusiasti lasciati accanto alla foto di Noemi (al secolo Veronica Scopelliti).