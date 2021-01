Polina pubblica cinque scatti in sequenza in cui cambia posizione ma è sempre splendida e irresistibile. Una delle donne più richieste del momento!

Polina Malinovskaya è una delle modelle più richieste e desiderate. Metà italiana e metà bielorussa: biondissima e bellissima. Il suo profilo Instagram ha raggiunto cifre vertiginose: 2,2 milioni di followers. Anche il suo cachet aumenta a vista d’occhio e soprattutto dalle aziende di intimo è ambitissima.

E’ nata a Belarus il 23 Giugno 1998 e vive a Milano, città di origine del padre. Si è trasferita in Italia quando aveva 16 anni per lavorare come modella presso un’agenzia di moda. Tifosa della Juventus e fan di Paulo Dybala è stata vista spesso all’Allianz Stadium per seguire i bianconeri ma non sembra legata sentimentalmente a nessun calciatore.

Oggi Paulina è considerata una delle donne più belle del mondo, è attivissima sui social e pubblica spesso foto del suo fisico mozzafiato e del suo volto d’angelo: occhioni azzurri e folta chioma bionda.

Influencer, modella e imprenditrice si sentirà molto parlare di lei.

Una sensualità innata

In questo post pubblica cinque scatti in sequenza in cui si mostra ‘al naturale‘, senza trucco e con un bikini bianco che le sta a pennello. Poggiata al muro e accovacciata cambia angolazioni dell’inquadratura ma è sempre bellissima.

Interagisce continuamente con i suoi followers attraverso i suoi post mozzafiato e le sue stories in cui racconta la sua vita quotidiana.

Senza freni la bella Polina è irresistibile e non si tira indietro di fronte alle foto sempre più sexy che pubblica. Resisterle è impossibile!