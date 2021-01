Un docente dellʼAccademia di Belle Arti di Urbino, dopo aver fatto sesso durante una lezione in Dad, si è dimesso. Ha scritto le sue scuse in una lettera agli studenti.

Un docente dell’Accademia di Belle Arti di Urbino durante una lezione in didattica a distanza ha lasciato gli studenti senza parole. L’ episodio è accaduto a seguito del lancio di un video a completamento del tema approfondito durante la lezione in Dad.

Un mezzo necessario, a fronte della pandemia, spesso oggetto di critiche. E gli incidenti in cui si incorre se non si ha dimestichezza con la tecnologia sono davvero gravi, come nel caso del professore di Urbino.

Nella convinzione di non essere più inquadrato, l’uomo si è mostra in atti sessuali con un’altra persona. Tutto sotto gli occhi dei suoi 20 alunni. La telecamera non si era infatti interrotta riprendendo le scene hot viste dagli studenti rimasti impressionati.

La vicenda è avvenuta prima di Natale. Riporta al direttore dell’Accademia di Belle Arti, Luca Cesari, quest’ultimo ha convocato il professore. “Fatto grave, era un docente stimato”, le parole di Cesari. Il prof si è dimesso e ha scritto le scuse agli studenti in una lettera.

Docente in una lezione a distanza non spegne telecamera e fa sesso: la lettera di scuse

“Da un lato abbiamo subito incontrato gli studenti per ascoltare, al riguardo, i loro sentimenti molto combattuti, per nulla elaborati. Di seguito abbiamo convocato il professore il quale ha perfettamente compreso la posizione degli allievi e della istituzione, rassegnando spontaneamente e consapevolmente le dimissioni”, la nota del direttore.

Il professore si scusato dichiarando di non avere idea di essere ripreso in diretta. Ha scritto una lettera agli studenti in cui ha raccontato come non vedesse da mesi la persona con cui ha il rapporto a causa la pandemia.

“Sono mortificato perché una cosa di questo genere non mi era mai accaduta e mai più accadrà”, le parole del docente.

Inoltre ha aggiunto che ha ceduto in quanto convinto di non essere visto. La sua richiesta è quella di essere compreso e non giudicano.

Lettera scuse (Foto di Free-Photos da Pixabay)

“Vorrei essere giudicato sotto il profilo umano perché non sono un perverso e neanche un esibizionista. E per questa ragione subito dopo l’episodio ho presentato le dimissioni alla direzione dell’istituto urbinate”, ha concluso.